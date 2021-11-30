قانوني يتطوع لتبني قضية الفنان رشوان توفيق

أبدى المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، استعداده التام لتبني القضايا المرفوعة ضد الفنان رشوان توفيق من ابنته، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون عقوق الوالدين.

وأضاف «حليم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القضايا المرفوعة ضد الفنان رشوان توفيق ستحسم لصالحه، لا سيما أن قضية استرداد شاليه كتبه لحفيدته أميمة تصرف صحيح بصفته وكيلا بموجب توكيل رسمي عام، إذ يبيح له حق البيع والشراء وهو كامل الأهلية، وله حق البيع للنفس والغير.

وتابع مستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن تصرفات الوكيل تنصرف للأصيل لطالما كانت صحيحة في حدود الوكالة، وإن كان هو في الأصل المالك الحقيقي الذي وزع تركته حال حياته لابنته، والتي هي خصمه الحالي، ثم قامت الأخيرة بتوكيله رسميًا في ماله الذي كتبه لها حال حياته.

العبرة بحقيقة الواقع

وأوضح أن هذا الأمر جائز يثبت بطلب الإحالة للتحقيق أمام المحكمة، وسماع شهود طرفي النزاع، وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت في الأوراق، ولما كانت حقيقة الواقع أن الفنان رشوان توفيق هو المالك الفعلي إلا أنه باع أملاكه صوريًا لأبنائه حال حياته.

شرط إلغاء الوكالة

وتابع أن محكمة النقض في الدعوى 4999 لسنة 71، أرست مبدأ جواز إلغاء الوكالة بشرط إخلال الوكيل بالتزاماته، وكان الفنان هو الوكيل والمالك الحقيقي لم يثبت في حقه ثمة إخلال بالتزاماته، فيكون الأمر محسومًا لصالحه قانونا.

وكان الفنان رشوان توفيق، قد ظهر في أحد البرامج التليفزيونية، وتحدث عن أزمته مع ابنته «آية»، والتي رفعت ضدده دعاوى قضائية بشأن تصرفه في أملاكه التي كتبها لها، وكان وكيلا عليها.