توزيع 900 رأس من الأغنام على 450 أسرة في جنوب سيناء

قال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجها بضرورة الاهتمام بالأسر التي تحتاج إلى مشروعات صغيرة، والتي لا يوجد لها عائل أو مصدر رزق، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه نحو 3404 أسر على مستوى المحافظة.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه نظرا لطبيعة محافظة جنوب سيناء جرى التفكير في تنفيذ استراتيجية جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، حيث تم توزيع عدد من الأغنام على بعض الأسر لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة، بالإضافة إلى توفير أعلاف بالمجان لهم لمدة أربع أشهر، موضحا أن هناك شروط وضوابط للحصول على هذه المنحة التي لا ترد، أهمها وجود مكان (حوش) لدى السيدات.

توزيع 160 رأسا من الأغنام في المرحلة أولى

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى توزيع 160 رأسا من الأغنام على عدد 80 أسرة كمرحلة أولى، بحضور الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار الوزيرة للتمكين الاقتصادي، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينه كاترين، وهي مخصصة للسيدات اللاتي يحصلن على معاشات من برنامج تكافل وكرامة وليس لهن عائل، حيث جرى تسليم كل سيدة عدد 2 رأس من الأغنام واحدة «عشار» والثانية ليست كذلك، بالإضافة إلى تسليم الأسرة 370 كيلو من الأعلاف تكفي احتياجات الأغنام مدة أربع أشهر.

وقال إن توزيع الماعز بالمجان، من أجل مساعدة الأسر طبقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحا أن هناك 140 رأسا من الأغنام سيتم توزيعها على عدد 70 أسرة في سانت كاترين.

450 أسرة مستهدفة

وأكد زيدان عبد الغفار، أن إجمالي الأسر المستهدفة في جنوب سيناء 540 أسرة بإجمالي 900 رأس من الأغنام، موزعين على ثلاث مدن في سانت كاترين 150 أسرة، أبورديس 150 أسرة، طور سيناء 150 أسرة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توزيع الماشية على المواطنين.

وأضاف أن هذا يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى توزيع مشروعات متناهية الصغر لتكون أداة إنتاجية للأسرة لرفع مستوى الفئات المستهدفة من البرتوكول وأغلبهم من النساء والفتيات.

وتابع أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في محافظة جنوب سيناء، بلغ نحو 3404 أسر، «1700 أسرة تكافل و1704 أسر كرامة»، وبلغت قيمة المبالغ التي المنصرفة نحو 51 مليون جنيه.