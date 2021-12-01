«الزراعة والتضامن» توزعان مشروعات الأغنام على مستفيدي «تكافل وكرامة»

وزع جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي، عدد 450 مشروعا من مشروعات تربية الأغنام في محافظة جنوب سيناء، حيث تحصل كل مستفيدة على عدد اثنان إناث ماعز شامي، مؤمن عليها لصالح المستفيد، وحاصلة على جميع التحصينات السيادية، وكمية من العلف تكفي لمدة ستة أشهر.

توزيع 160 رأس على المستفيدات بمدينة سانت كاترين

وبدأت عمليات توزيع الدفعة الأولى، بتوزيع 160 رأس على المستفيدات بمدينة سانت كاترين، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والتضامن والموقع من السيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى توزيع مشروعات متناهية الصغر، لتكون أداة إنتاجية للأسرة، لرفع مستوى الفئات المستهدفة من البروتوكول، وأغلبهم من النساء والفتيات.

حضر احتفالية التوزيع الدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتورة رحاب مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، وزيدان مدير عام التضامن بجنوب سيناء.

التضامن تدعم خطة المشروع ماديا

ومن الجدير بالذكر، أن الخطة التي يجري تنفيذها لتوزيع منح مشروعات الأغنام، تتم طبقا لعقد الإنابة الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقدم وزارة التضامن، الدعم المالي للمشروعات، ويقدم الجهاز المشورة الفنية، واختيار المشروعات والسلالات الخاصة بكل محافظة، وكذلك الدعم الفني.