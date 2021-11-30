هل يحق لمستأجر الأرض الزراعية الحصول على تكافل وكرامة؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، عدم ملكية أرض زراعية بمساحة نصف فدان فأكثر، أو إيجار أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر، وذلك خلال ردها على سؤال أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي، حول إمكانية حصوله على الدعم وهو مستأجر لأرض زراعية، لتشير إلى أن هناك عدة موانع لصرف معاش تكافل وكرامة تتمثل في ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو ملكية محل تجاري أو أكثر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة

وأوضحت «التضامن»، أنه يشترط للحصول على تكافل وكرامة، عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة «ثلاثة أو أكثر»، والعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، كما يشترط ألا يكون المستفيد يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

10 مستندات للاشتراك في البرنامج

وأكدت «التضامن» أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مؤكدة على موقعها الرسمي، أن هناك عدة مستندات للاشتراك في البرنامج تتمثل فيما يلي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، ومدون بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.