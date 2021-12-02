2.7 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الثالث من عام 2021

شهد بنك القاهرة زيادة في الأرباح، بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وصلت إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 7%، وتعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافي الدخل من العائد ليتخطى 7.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 3%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 24% ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020، ما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بمعدل نمو 6%.

مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن التقدم المستمر في نتائج أعمال البنك يفرض دوماً أن مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة وخطة العمل الدؤوبة وقوامها الأساسى هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائماً للعملاء، مشيراً إلى عقد اجتماعات موسعة لمناقشة رؤي وسياسات العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 2022-2024 للحفاظ على النجاح والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المصرفي المصري.

احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي

وأشار «فايد»، إلى احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.68%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 20%، وعائد على متوسط الأصول 1.6% بنهاية سبتمبر 2021، حيث بلغ إجمالي الأصول 243 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 18%.

وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك، ارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو 14%، وحافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.

نتائج متميزة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 11.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 9.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركز ووحده أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

محفظة قروض التجزئة

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو 8% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نمواّ قدره 19% لتصل إلى 193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع في تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 119 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 74 مليار جنيه.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري 2021 طفرة في عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وصولاً إلي أكثر من 208 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 181% بنهاية الربع الثالث 2021.

محفظة «قاهرة كاش»

كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة «قاهرة كاش»، ليصل لأكثر من 435 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 36% لتصل إلى 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدامات تتخطى 10% والتي تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزي.

كما شهدت خدمات القبول الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلي 160% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 90 ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من 2021.

كما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم واكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث يمتلك بنك القاهرة ثالث أكبر شبكة صراف آلي في السوق المصرية بين البنوك العامة بعدد 1367 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 370 ماكينة من الطرازات القديمة وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع و تغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، ودفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.

زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي

كما يهدف بنك القاهرة إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021 بالإضافة إلى استكمال إحلال الماكينات القديمة، ويتم توزيع الماكينات وفقاً لدراسات المسح الجغرافي وكذلك قياس تركز عملاء البنك في مدن وقرى المحافظات المختلفة والتي شملت تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لتركيب عدد 320 ماكينة صراف آلي في القرى المصرية وكذلك في بعض القرى التي يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.