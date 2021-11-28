كيفية الحصول على شقة بفائدة 3% لمدة 30 سنة من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، انضمامه إلى مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر شروط الحصول على شقة لمتوسطي الدخل، عبر موقعه الإلكتروني، وكذلك يمكن الحصول على كراسة الشروط والإطلاع عليها، من أحد الفروع.

شروط الحصول على شقة من بنك القاهرة

- مبلغ تمويل يصل إلى 1.800.000 جنيه (ما يعادل 80% من قيمة الوحدة).

- يجب أن لا يتجاوز سعر الشقة 2.250.000 جنيه

- مدة تمويل تصل حتى 30 سنة.

- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجاناً طوال مدة القرض.

- سعر عائد ثابت طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.

شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل

1- يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط.

2- عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

3- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

المستندات العامة

- صوره ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- أصل فاتورة المرافق (مياه/ كهرباء/ غاز) آخر 3 أشهر.

- المستندات للموظفين بضمان تحويل.

- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء (في حاله تحويل الراتب/القسط).

- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

المستندات للموظفين

- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد، بالإضافة الى كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر موقعة ومختومة من بنك التعامل.

- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية، إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

كما يضمن البنك منحها لأصحاب الشركات الحرة مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاوله مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشاة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.

- صوره من البطاقة الضريبية.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

أصحاب المعاشات

- بيان بالمعاش الشهري، موضح به أنَّ جهة الصرف بنك القاهرة.

ينتظر الكثير، إعلان طرح شقق لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، خلال الأيام المقبلة، ليبدأ سعر المتر بالوحدات السكنية للمبادرة، بـ6.5 ألف جنيه، بفائدة متناقصة 3%.

كما أنه من المتوقع أن يتم طرح الشقق بمشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»، ليتمكن بذلك المواطنين من الحصول على شقة في المبادرة الرئاسية بتمويل عقاري من البنوك المحلية.