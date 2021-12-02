«الناشرين العرب» ينعى رئيس «اتحاد السودانيين» بعد رحيله بكورونا

نعى اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، الناشر السوداني عبدالرحيم مكاوي رئيس اتحاد الناشرين السودانيين؛ الذي رحل أمس الأول عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بكورونا، وجاء في البيان الصحفي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ينعى اتحاد الناشرين العرب بكل الحزن والأسى رئيساً وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية المغفور له بإذن الله تعالى، الناشر الزميل عبدالرحيم مكاوي رئيس اتحاد الناشرين السودانيين نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب الأسبق، صاحب ومدير الدار السودانية للكتب - السودان، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وإدخاله الفردوس الأعلى من الجنان، ونسأل لأسرته ومحبيه وكل أسرة النشر العربي الصبر والثبات.

ونشرت وسائل إعلام سودانية خبر وفاة الراحل، حيث نعى وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف وكل العاملين بالوزارة وأهل الثقافة والناشرين رئيس اتحاد الناشرين السودانيين عبدالرحيم محمد مكاوي، شيخ الوراقين، وصاحب الدار السودانية للكتب، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 م متأثرا بإصابته بكورونا.

نعي رئيس اتحاد الناشرين السودانيين

وتابع: «أمضى الراحل عمرًا حافلًا بين أرفف الكتب، أسس في صباه مكتبة صغيرة في مدينة القضارف، ثم انتقل بها إلى مدينة الخرطوم بحري، قبل أن ينشئ الدار السودانية للكتب بشارع البلدية في قلب الخرطوم، وهي أكبر مكتبة لبيع الكتب في العاصمة الخرطوم.

ترأس الفقيد اتحاد الناشرين لعدة دورات، وكان عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشرين العرب. سائلين المولى أن يرحمه برحمته الواسعة ويجبر كسر أهله وزملائه وتلامذته وعارفي فضله.

من هو رئيس اتحاد الناشرين السودانيين؟

وُلد عبدالرحيم محمد مكاوي، عام 1937 ميلاديًا في شمال السودان. وبدأ عبدالرحيم ببيع الكتب في الطرقات في مدينة القضارف، حتى حضر إلى الخرطوم في ستينيات القرن العشرين، حيث بدأ بمكتبةٍ صغيرةٍ لبيع الكتب حتى بلغت المكتبة 50 ألف كتابًا. كما تولى منصب نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب «1995م 2000م»، وتوفى يوم 30 نوفمبر 2021.