وزير الدفاع يلتقي عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش «إيديكس 2021»

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق محمد وسيم أشرف، المدير العام لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وآلان تريبرت موتابازي، وزير الدفاع البوروندي، والفريق كاومبو بانكولي إيزيدور أمين عام وزارة الدفاع الكونغولية، واللواء ألبرت موراسيرا وزير الدفاع الرواندي، وفينسنت باميلانجاكي وزير الدفاع الأوغندي؛ حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية نظرا لتواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامي الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول فيناس سالفتاوري مابيو قائد قوات الدفاع الشعبي التنزاني، والعميد عباس أمين على رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجزر القمر، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.