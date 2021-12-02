تمويل بفائدة 5% من بنك التعمير والإسكان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«عيش حلمك وابدأ المشروع اللي بتحلم بيه»، مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل عبر الإعلان عن دعم الدولة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل مالي بسعر عائد مميز يبدأ من 5%.

وتأتي تلك المباردات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الاقتصاد المصري وفتح مجالات عمل مختلفة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ضمن البنوك المشاركة فى دعم تلك المشروعات، بنك التعمير والإسكان، حيث يقدم البنك تسهيلات وتمويلات لكافة الأنشطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سعر الفائدة

5% متناقصة للمشروعات الصغيرة وفقا لمبادرة البنك المركزي لكافة الأنشطة فيما عدا القطاع التجاري.

8% متناقصة للمشروعات المتوسطة وفقا لمبادرة البنك المركزي للقطاع الصناعي ومقاولات المباني السكنية والزراعي والطاقة المتجددة.

10.75 % متناقصة للمشروعات الصغيرة وفقا لبرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحد أقصى 5 ملايين جنيه للتمويل.

ومن ضمن القطاعات المستهدفة «الأنشطة الصناعية – الأنشطة التجارية - المقاولات– الصيدليات – العيادات والمراكز الطبية – التمويل متناهي الصغر – شركات التأجير التمويلي – الأنشطة الخدمية – الأنشطة الزراعية».

المشروعات الصغيرة

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

الشركات حديثة التأسيس:

الشركات الصناعية: رأس المال يتراوح من 50 ألف جنيه مصري إلى اقل من 5 مليون جم

الشركات الغير صناعية: رأس المال يتراوح من 50 ألف جنيه مصري إلى أقل من 3 مليون

المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري حتى 200 مليون جنيه مصري

الشركات حديثة التأسيس:

الشركات الصناعية: رأس المال يتراوح من 5 مليون جنيه مصري حتى 15 مليون جنية مصري

الشركات الغير صناعية: رأس المال يتراوح من 3 مليون جنيه مصري حتى 5 مليون جنيه مصري