عروض البنوك في اليوم العالمي لذوي الهمم: فتح حسابات وإصدار بطاقة ميزة مجانا

انطلقت أمس الأربعاء، فعاليات «اليوم العالمي لذوي الهمم»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطار دعم الشمول المالي، وتيح البنوك باقة مميزة من الخدمات المجانية، منها فتح حسابات التوفير للعملاء مجانًا ودون مصاريف أو حد أدنى، لمدة أسبوعين، حتى 15 ديسمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» العروض البنكية للعملاء في اليوم العالمي لذوي الهمم، وفقا لحسابات البنوك الرسمية على النحو التالي:

بنك مصر

وأعلن بنك مصر عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم العملاء كافة، وبالأخص فئة الشباب؛ كونهم الأكثر اتساعا في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2021، التي تتمثل في الآتي:

- فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحسابات.

- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا.

- بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عاما، يجرى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما «TEENS»، ضمن برنامج الشباب.

- بالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 21، تفتح الحسابات مجانا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر مع إصدار بطاقة «BM»، للخصم الفوري مجانا.

- بالنسبة للعملاء من سن 21 إلى 30 عاما تفتح الحسابات مجانا، مع إصدار بطاقة (GO) للخصم الفوري، مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية، في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك.

- بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، تسترد 20% من الحركة المالية الأولى، مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

بنك QNB الأهلي

أعلن البنك أنّه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وفعاليات الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب توفير دون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر 2021.

بنك ABC مصر

ويشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية Bank ABC في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم، تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال إتاحة فتح حساب بنكي دون مصاريف، ودون حد أدنى لفتح الحساب حتى 15 ديسمبر 2021.

بنك فيصل الإسلامي

كما أعلن بنك فيصل الإسلامي، أنّه في إطار فعاليات الشمول المالي وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، ستقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتميزة تتمثل في الآتي:

- فتح حسابات دون مصاريف أو حد أدنى.

- إصدار بطاقة ميزة مجانًا.

- اشتراك في محفظة فيصل كاش مجانا.

- خدمات الإنترنت البنكي كافة.

المصرف العربي الدولي

وبمناسبة فعاليات الشمول المالي الخاصة باليوم العالمي لذوي الهمم برعاية البنك المركزي المصري، في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2021، يمكن للعملاء الجدد التمتع بالمميزات التالية مع المصرف العربي الدولي:

- فتح حساب بدون مصاريف أو حد أدنى.

- إصدار بطاقة خصم مباشر بدون مصاريف.

بنك القاهرة

كما يتيح بنك القاهرة في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم الخدمات الآتية حتى يوم 15 ديسمبر 2021:

- فتح حساب توفير مجانا دون حد أدنى.

- إصدار البطاقة المدفوعة مقدما مجانا.

- إصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة مجانا.

- إصدار محفظة قاهرة كاش للأفراد مجانا.

بنك التعمير والإسكان

يمكنك فتح حساب في بنك التعمير والإسكان دون مصاريف فتح حساب أو حد أدنى للرصيد.

البنك التجاري الدولي CIB

وحتى يوم 15 ديسمبر، أعلن بنك CIB عن تزويد ماكينات الصرّاف الآلي والفروع بطرق تواصل تدعم طريقة برايل والتسجيلات الصوتية لتسهيل الوصول لمختلف المنتجات البنكية والخدمات التي تشمل حساب بداية للتوفير، بطاقة ميزة المدفوعة مقدّما، محفظة CIB الذكية.

بنك الإمارات دبي الوطني

واحتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وتضامنًا مع مبادرة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب توفير دون مصاريف، والحصول على بطاقة الخصم الفوري مجانًا من بنك الإمارات دبي.

بنك بلوم

ويمكنك أيضا فتح حساب بنكي دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى من بنك بلوم، والاستمتاع بالمحفظة البنكية «بلوم والت» مجانا.

بنك الكويت الوطني

ويتيح بنك الكويت الوطني إمكانية فتح حساب دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى، والتمتع كذلك باشتراك مجاني في المحفظة الإلكترونية.