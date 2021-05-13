التضامن: المرأة تساهم في سوق العمل بنسبة 20%

قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ معدل مساهمة المرأة في سوق العمل يقترب من نسبة 20%، مشيرة إلى أنّ التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية من أهم القضايا التي احتلت مكانة مهمة على قائمة أولويات الحكومة.

معدل البطالة للمرأة يقترب من 22%

وأضافت القباج في تصريحات لها، أنّ هناك العديد من التحديات التي تعيق قدرة المرأة المصرية، مشيرة إلى أنّ معدل البطالة للمرأة يقترب من 22% في عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور.

ولفتت إلى أنّ الكثير من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي بمصر، ولا يحصلن على مزايا تأمينية أو إجازات مدفوعة الأجر.

استهداف المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة

وأوضحت القباج، أنّ الوزارة قدّمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومنها برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، والذي استهدف المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها.

القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر

ولفتت وزيرة التضامن، إلى التأكيد على تعظيم الشعور الإيجابي لدى المرأة، ودعمها للتمتع بحقوقها الاقتصادية وحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، مشيرة إلى أنّه جرى العمل على القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر.

نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78%

وأوضحت أنّ نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة نحو 3.4 مليار سنوياً.

وأكدت أنّه جرى تقديم مشروعات متناهية الصغر للنساء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، و70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كأحد أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف، كما أكدت وزيرة التضامن أنّ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا يقترب من مليار و400 مليون جنيه مصري موجهة إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.