دموع أليك بالدوين في أول لقاء تليفزيوني بعد قتل مديرة تصوير فيلمه بالخطأ

أجرى الممثل الأمريكي أليك بالدوين مقابلة تليفزيونية مع مقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس، على قناة «ABC»، من المقرر أن تذاع الليلة، وتعتبر المقابلة الحوارية هي الأولى له بعد الحادث المأسوي الذي حدث في موقع تصوير فيلمه «Rust»، وأدى إلى مقتل مديرة تصوير الفيلم هالينا هاتشنز بعيار ناري أنطلق بالخطأ، وإصابة المخرج جويل سوزا.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أليك بالدوين عن الحادث أمام الكاميرا، باستثناء مقابلة قصيرة أجراها مع «TMZ» في محاولة لمنع المصورين من متابعته وعائلته في أعقاب المأساة.

ووصف مقدم البرامج الأمريكي جورج ستيفانوبولوس الحوار الذي جمعه مع أليك بالدوين، واستمر لمدة ساعة و20 دقيقة بـ«المكثف»، قائلا: «لقد أجريت آلاف المقابلات في العشرين عامًا الماضية في ABC.. ولكن تلك المقابلة كانت أعنف ما مررت به على الإطلاق»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تابع ستيفانوبولوس: «كما يمكنك أن تتخيل أنه محطم، لكنه كان صريحًا جدًا أيضًا، أجاب على كل سؤال، تحدث عن هالينا هتشينز، وتحدث عن لقاء عائلتها أيضًا، واستعرض بالتفصيل ما حدث في المجموعة في ذلك اليوم، ويجب أن أخبركم، لقد فوجئت في العديد من الأماكن على مدار تلك الساعة و20 دقيقة التي جمعتنا أمس».

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC