زوج المصورة ضحية أليك بالدوين يخرج عن صمته ويرثيها بصورة ورسالة حزينة

خرج ماثيو هاتشينز زوج مديرة التصوير هالينا هاتشينز، عن صمته للمرة الأولى بعد وفاتها الخميس الماضي بعد إصابتها بعيار ناري، انطلق بالخطأ من مسدس كان يحمله الممثل الأمريكي أليك بالدوين خلال أحد مشاهد فيلم «Rust»، مما تسبب في وفاتها وإصابة المخرج جويل سوزا.

ونشر زوج هالينا هاتشينز صورة لها برفقة ابنها أندروس البالغ من العمر ثماني سنوات، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً «خسارتنا هائلة»، متابعا: «هالينا ألهمتنا جميعًا بشغفها ورؤيتها وإرثها ذو مغزى لا يمكن تلخيصه بالكلمات».

قالت شقيقتها سفيتلانا، التي تعيش في إندونيسيا، الليلة الماضية: «لا أستطيع أن أفهم وفاتها، أنا أحبها كثيرا.. كنت فخورة جدًا بها وكانت قدوتي، كنا دائما قريبين»، وتابعت: «هذه الخسارة هي حزن كبير على عائلتنا، وأرى كم هو صعب على والدينا، نأمل أن يخفف الوقت من وجع قلوبنا».

عائلة هالينا هاتشينز تطالب بأجوبة حول وفاتها.. وتحاول السفر إلى الولايات المتحدة

وعلى الجانب الآخر، طالبت عائلة المصورة ذات الأصول الأكورانية بإجابات حول وفاتها، بينما كانوا يحاولون بجنون التغلب على الروتين للسفر إلى الولايات المتحدة، لإلقاء نظرة الوداع على ابنتهما، قال صديق للمصورة الراحلة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نشأت هالينا، «العائلة حزينة ولكن في نفس الوقت يسألون ويريدون إجابات. إذا أخطأ شخص ما ، فسيتعين عليه الدفع»، وذلك وفقا لما نشره موقع صحيفة «ذا صن».

وتابع: «إنهم لا يفهمون كيف يمكن أن يحدث شيء مروع مثل هذا عندما يفترض أن تكون تدابير السلامة في مكانها الصحيح، كما أنهم يحاولون بشكل محموم استخراج الوثائق الازمة للدخول إلى الولايات المتحدة لأن والدتها تواجه مشاكل فيما يخص وثائقها».

الخارجية الأوكرانية تطلب توضيح ملابسات مقتل هالينا هاتشينز

كما طلبت وزارة الخارجية الأوكرانية من دبلوماسيين في سان فرانسيسكو التحقيق على وجه السرعة في ملابسات وفاتها، وقال المتحدث باسم الوزارة: «وزارة الخارجية الأوكرانية تؤكد أن السيدة هالينا هتشينز التي قتلت أثناء عملية التصوير على أراضي الولايات المتحدة ، تحمل الجنسية الأوكرانية».

وتابع: «لقد طُلب من القنصلية العامة لأوكرانيا في سان فرانسيسكو توضيح الظروف وتتعاون مع ممثلي إنفاذ القانون الأمريكيين».

يخشى رؤساء استوديو الأفلام من إقامة دعوى قضائية من الأسرة تكلفهم تعويض ضخم، إذا اتضح أنه كان من الممكن تجنب وفاة المصورة هالينا هاتشينز.