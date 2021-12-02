شركة جدارا الأردنية: صنعنا صواريخ شديدة الانفجار لتدمير التحصينات

قال المهندس وليد ربابعة، مدير مصانع شركة جدارا الأردنية، المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، إن مصر تعتبر خط الدفاع العربي بالنسبة للشرق الأوسط، وهي بوابة إفريفيا، موضحا أن المعرض يضاهي المعارض العالمية التي يتم تنظيمها في الشؤون الدفاعية.

ونوه «ربابعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن شركة جدارا هي شركة متخصصة في تصنيع الأسلحة المضادة للدبابات وهي الصواريخ وتشمل نوعين النوع الأول هو صاروخ النشاب «الأربيجي»، ويتكون هذا النوع من صاروخين، هما صاروخ شديد الانفجار «متشظي» ويستخدم لتدمير التحصينات العسكرية.

وأوضح مدير مصانع شركة جدارا، أن الصاروخ الثاني فهو خارق للدروع، مؤكدا على أن المسافة المؤثرة لهذه الصواريخ هي 350 متراً وبدقة إصابة تزيد عن 85% ويتم رمايته من الكتف أو يتم تركيبه على منصة صواريخ على آليات عسكرية مصفحة ويسمى بنظام «الكوات»، حيث أن هذا النظام يمكنه رماية أربعة صواريخ عن الآلية.

«ربابعة»: أنتجنا صاروخ «التيرمنيتر» ومداه يصل إلى 2500 متر

وأكد المهندس وليد ربابعة، على أن هذه الصواريخ من أحدث الصواريخ قصيرة المدى الموجودة بالعالم من ناحية دقة الإصابة وكثافة المتفجرات، وتتمتع بمنظار ذكي ومقدرة مدى ليزر، لافتاً إلى أنه يوجد نظام آخر من الصواريخ المضادة للدروع وهو صاروخ «التيرمنيتر»، موضحاً أن مدى هذا الصاروخ المؤثر يصل إلى 2500 متر.

وأضاف أنه يمكن التحكم بالصاروخ عن طريق الليزر بواسطة المنظار النهاري والليلي الحراري ويتم إطلاق على منصب «هايدروليكي» أو يتم اطلاقه بواسطة منصة صواريخ عدد أربعة بنظام «الكواد» بواسطة آليات عسكرية مصفحة مع رشاش شبه أوتوماتيك 7.62 مزود بصندوق ذخيرة 300 طلقة يمكن رماية صليات بطيئة، ومتوسطة وسريعة.

«إيديكس 2021» أتاح لنا تبادل عسكري لأول مرة مع دول نيجيرا وغينيا

وأشار إلى أن شركة جدارا الأردنية، صنعت سيارة عسكرية مصفحة خاصة لهذه الغاية تحمل 8 صواريخ بالداخل وأربعة صواريخ على المنصة، موضحاً أنه يوجد لهذا النظام لوحة تحكم عن بعد بواسطة «كيبل» طوله 300 متر تكون بعيدة عن الآلية وبواسطتها يتم تحكم باطلاق الصواريخ ومشاغلة الأهداف بواسطة الرشاش عن بعد من نفس منصة الآلية.

ونوه إلى أن الشركة تعمل على تطويره ليصل إلى 3500 متر في قدراته، مشيراً إلى أنه تم التنسيق والتبادل العسكري مع دول لأول مرة من خلال معرض «إيديكس 2021» أبرزها نيجيرا وغينيا، مؤكداً على أن الشركة تعمل على التنسيق الكامل مع الجيوش سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم.