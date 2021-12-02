غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام، وذلك من الساعة 12 صباح الجمعة القادمة وحتى الساعة 5 صباح الأحد المقبل، وذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكوبري، من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، على أن يتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

غلق جزئي لكوبري الساحل

وقالت محافظة الجيزة إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل، وذلك لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 5/12/2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

لافتات إرشادية لتيسير الحركة المرورية

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوارق، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، لافتا أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.