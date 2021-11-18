غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام اعتبارا من مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق، في اتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

الغلق لمدة 3 أيام دون تعطيل الحركة المرورية

وذكرت محافظة الجيزة أن هذه الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل، وذلك لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح غد الجمعة، 19 نوفمبر الجاري، حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد، الموافق 21 من الشهر نفسه، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات.

وضع إرشادات مرورية

وأشار المحافظ إلى أن الإدارة العامة لمرورالجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.