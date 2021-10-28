الجيزة تغلق كوبري الساحل جزئيا لمدة 3 أيام بدءا من منتصف الليلة

أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية، اليوم، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع كوبري الساحل، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأضافت المحافظة، أن أعمال الصيانة تُنفذ فى الاتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، مشيرة إلى أن الامر سيستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدا في المنزل المؤدي لشارع مراد من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام.

وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، ونشر الخدمات المرورية بنطاق الأعمال لتسيير الحركة المرورية.

موعد إعادة التشغيل الكلي للكوبري

ونوهت المحافظة بأن تنفيذ أعمال الصيانة يستلزم غلق مطالع الكوبري بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئياً)، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الثانية عشر صباح يوم من صباح غدِ الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، وتنتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 31 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ودون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.