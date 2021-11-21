فتح مطالع كوبري الساحل والجيزة أمام حركة السيارات بعد غلق 3 أيام

فتحت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم، مطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات ومن مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة وكوبري الجيزة المعدني، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

رفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات

وكانت محافظة الجيزة قامت بإغلاق جزئي لمطالع كوبري الساحل بالتبادل لمدة 3 أيام، بدأت من صباح الجمعة الماضي حتى الساعة 5 صباح اليوم الأحد، واستمرت الأعمال على مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركة المرورية، لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

فيما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة، لاتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، إضافة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال

وفتحت المحافظة كوبري الجيزة المعدني بعد غلق جزئي للكوبري، وتحديدًا المنزل المؤدي لشارع مراد، بواقع غلق حارة مرورية لمدة 3 أيام، بدأت من صباح الجمعة الماضي وحتى الساعة 5 صباح اليوم الأحد، لاستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، ونُفذت الأعمال على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

فيما نسق المهندس طة عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.