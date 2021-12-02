«السبكي» يصدر قرارا بإنشاء المجلس الطبي الاستشاري لهيئة الرعاية الصحية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا رقم (84) لسنة 2021، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

«السبكي»: إنشاء المجلس لضبط وتنظيم الأداء

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية يتم إنشائه برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، ويضم نخبة من الأساتذة الجامعيين والاستشاريين في المجالات الطبية المتعددة والمختلفة «الجراحات، الأمراض الباطنة، طب الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء والتوليد، طب الطوارئ والحالات الحرجة، الجراحات التخصصية الدقيقة، طب الأسنان والوجه والفكين، العلاج الطبيعي، شئون الصيدلة، التمريض».

وضع السياسات العامة للمنظومة الصحية

وأضاف «السبكي»، أن المجلس الطبي الاستشاري سيكون ذراع الهيئة العامة للرعاية الصحية لضبط وتنظيم الأداء الطبي للهيئة بمراعاة المقاييس والمعايير الدولية ذات الصلة، ومن بين اختصاصاته وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تتوسع مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المجلس معني بوضع أهداف هذه السياسة والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقًا لمراحل زمنية محددة، وطرق تقييم ومتابعة الأداء الطبي وتحقيق الأهداف والبرامج المتعلقة بتطوير خدمات وجودة مخرجات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن ذلك سيتم في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

اعتماد الخطط العامة للشئون الصحية

ووفقا لبيان صحفي، أشار إلى أن من بين مهام المجلس الطبي الاستشاري، دراسة اعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التي تضعها هيئة الرعاية الصحية والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التي تمارس نشاطًا في مجال الشئون الصحية، بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين تلك الجهات في تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الصحة.

وضع سياسات الحوكمة الإكلينيكية

واستكمل «السبكي»، أن اختصاصات المجلس الطبي الاستشاري تشمل اقتراح السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، ووضع سياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية، وتقديم الخدمات الصحية بجدارة إكلينيكية ووضع مقترح لأدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية.

تقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة

وأضاف أن المجلس الطبي الاستشاري تشمل اختصاصاته أيضًا وضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالهيئة، ومعايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة من خلال المنشآت التابعة للهيئة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، فضلا عن وضع سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين، كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية ونقل وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة بالهيئة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية، إلى جانب وضع المعايير الفنية للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة، ومعايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

إبداء الرأي في البحوث الطبية

وتابع أن للمجلس الطبي الاستشاري إبداء الرأي في البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية في المجالات البحثية المختلفة، إضافة إلى تقييم الأداء الطبي للأقسام الطبية الإكلينيكية المختلفة ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى عرض فوري للحالات التي يرى المجلس ضرورة عرضها في أقرب جلسة قبل الموعد الربع سنوي المحدد لها، واقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المنبثقة، وكذلك دعوة الخبراء أو المختصين في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس للاستعانة بهم في أي من الموضوعات.