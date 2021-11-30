صحة الغربية تعلن انطلاق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ضمن البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

اجتمع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بالإدارة العامة للطب العلاجي والرعاية الأساسية لتحديث وتنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وذلك بحضور الدكتور هشام شيحة والدكتورة نشوى مازن، والدكتورة هناء جاد ومديري الإدارات الفنية والصحية التابعة للمديرية وحضور منسقي البرنامج في جميع المستشفيات والإدارات الصحية.

يذكر أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجي، وحق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والخدمة العلاجية وبدون حد أقصى للتكلفة وتشمل جميع الحالات الحرجة والطوارئ والخدمات الطبية بكل أنواعها وصرف العلاج مجاناً.

الفئات غير القادرة المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية

والفئات غير القادرة المستفيدة من المنظومة هم «أصحاب دعم كرامة - أصحاب دعم تكافل وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم».

وأوضح الدكتور عبدالناصر، أن الفئات المستفيدة من المنظومة تستحق أن تتلقى جميع الخدمات العلاجية بجميع الوحدات الصحية، وفي حالة الاحتياج لخدمة طبية غير متوفرة بالوحدة، يتم الإحالة إلى أقرب مستشفى لتوفير الخدمة المطلوبة سواء كانت خدمة علاجية أو أجهزة تعويضية، أما حالات الطوارئ يتم تقديمها في أي مكان تتوفر فيه الخدمة مباشرة وفي حال عدم توافرها في مستشفيات المحافظة يتم الإحالة إلى المستشفيات في المحافظات الأخرى متوفر فيها الخدمة الطبية المطلوبة.

صرف العلاج الشهري للأمراض المزمنة وعلاج الأمراض الحادة

وأوضح وكيل الصحة بالغربية، أنه يتم صرف العلاج الشهرى للأمراض المزمنة وعلاج الأمراض الحادة والعمليات بأنواعها، والتحاليل بأنواعها والإشعاعات بأنواعها وجلسات العلاج الطبيعي وجلسات الغسيل الكلوي، وجلسات التخاطب، وعلاج الكيماوي، وجراحه الفم والأسنان، شرط أن يكون اسم المواطن مدرج ضمن الفئات المستهدفة ويتم الاستعلام ببطاقة الرقم القومي.