السكة الحديد تبدأ تعديل تركيب بعض القطارات لتوفير الراحة للركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط السكة الحديد، بداية من صباح اليوم الجمعة، بهدف العمل على راحة جمهور الركاب، والسعي دائما من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم، لذا تستعرض «الوطن»، بالتفاصيل التعديلات في تركيب هذه القطارات.

بالتفاصيل.. القطارات التي سيتم تعديلها بداية من اليوم

أولا: تعديل تركيب القطارات على خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس:

تعديل تركيب القطار رقم 12 اكسبريس

بداية من صباح اليوم الجمعة، سوف يتم تعديل تركيب قطار رقم 12 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسي، وذلك من خلال عدد 10 عربات، وبنفس جدوله الحالي.

ثانياً: تعديل تركيب القطارات على خط طنطا / قلين والعكس:

بداية من صباح اليوم سوف يتم تعديل وزيادة تركيب القطار رقم 505 ركاب طنطا / قلين إلى عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك من خلال عدد 7 عربات، وبنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب القطار رقم 486

كما أنه سوف يتم تعديل وزيادة تركيب القطار رقم 486 ركاب قلين / طنطا إلى عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك من خلال عدد 7 عربات، وبنفس جدوله الحالي.

السكة الحديد: الاشتراكات المستخرجة قبل صدور قرارات التعديل سارية حتى انتهاء صلاحيتها

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاشتراكات التي تم استخراجها قب صدور هذه التعليمات الخاصة بتعديل تركيب القطارات سوف تسري على هذه القطارات التي تم تعديل تركيبها، وذلك حتى انتهاء صلاحية الاشتراك.

وفي سياق آخر، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد بدأت أول أمس الأربعاء، توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل محطة مصر برمسيس، حيث يستطيع الركاب التمتع بها داخل مختلف أروقة المحطة.