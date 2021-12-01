«السكة الحديد» توفر خدمة الإنترنت المجاني اليوم بمحطة مصر لأول مرة

تبدأ هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر الحالي، ولأول مرة توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها، حيث تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير هذه الخدمة مجانا للركاب، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

السكة الحديد: توفير خدمة إنترنت مجاني بمحطة مصر

وقالت السكة الحديد، في بيان رسمي لها، إن مشروع توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس، يعتبر إحدى وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكك الحديدية، وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور، علاوة على تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

توفير خدمة الإنترنت المجاني بمحطة مصر رسميا اليوم

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن توفير خدمة الإنترنت المجاني بمحطة مصر في رمسيس رسميا سيبدأ اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر الحالي، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة ضوابط خدمة الإنترنت المجاني Wi-Fi داخل المحطة، وذلك ضمن المشروعات الجديدة التي تتبناها وزارة النقل، والتي تهدف إلى خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

خدمة الإنترنت المجاني ستكون متاحة داخل نطاق محطة مصر فقط

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ضوابط استخدام خدمة الإنترنت المجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس، من خلال اختيار اسم شبكة كيميت KMT والعمل على الاتصال بالشبكة دون الحاجة لإدخال بيانات المستخدم أو رقم الهاتف، لافتا إلى أن الخدمة ستكون متاحة داخل نطاق محطة مصر فقط والساحة الداخلية وأرصفة قطارات الوجه القبلي.

وزير النقل: نواصل تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد

وأشار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، بتكلفة 200 مليار جنيه لتقليل حوادث القطارات.