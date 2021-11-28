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محمود مسلم

إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد في شمال الجيزة

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الوطن
06:09 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
إزالة ٢٤ حالة تعدى على أملاك السكة الحديد

إزالة ٢٤ حالة تعدى على أملاك السكة الحديد

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الجيزة

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة عدد 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات وذلك بقيادة أشرف بكر رئيس الحي، وشملت التعديات التي تم إزالتها «عشش ومحال مقامة بالمخالفة وغرف بالأخشاب».

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