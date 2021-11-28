إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد في شمال الجيزة

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الجيزة

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة عدد 24 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات وذلك بقيادة أشرف بكر رئيس الحي، وشملت التعديات التي تم إزالتها «عشش ومحال مقامة بالمخالفة وغرف بالأخشاب».