المكسيك: سيطرنا على كورونا بعد تلقيح 86% من السكان

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، خلال الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته، سيطرة البلاد على وباء فيروس كورونا المستجد.

86 % من الشباب محصنين ضد كورونا بالمكسيك

وقال «أوبرادور»، أمام حشد في الساحة الرئيسية بالعاصمة «مكسيكو» بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته: «إن هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم عن الـ 18 عاما محصنون جميعهم بالجرعتين، كما بدأت البلاد بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، بالإضافة إلى إعطائهم جرعات معززة بدءا بالمسنين»، مضيفا أن السيطرة على فيروس كورونا ستسمح بالعودة إلى القرارات الأولية لتحسين الخدمات الصحية وزيادة عدد الأطباء داخل المستشفيات، وفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية».

وذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أن من المقرر أن تحصل المكسيك على لقاح «باتريا» المكسيكي، و ذلك مع استمرار تحسن الوضع داخل البلاد خلال العام المقبل، معربا عن تعافي الاقتصاد من الأزمة الناجمة عن الوباء.

وسجلت المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، 3.8 مليون إصابة بفيروس كورونا، و294 ألف و428 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

تراجع اليابان عن قرار حظر الرحلات الجوية

ومن جهة أخرى، تراجعت اليابان، اليوم، عن قرار حظر حجوزات السفر الدولية الوافدة إليها، في محاولة لمواجهة متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا، وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، تعرضت اليابان لانتقادات عديدة بعد فرضها حظر الحجوزات للرحلات الجوية الدولية الوافدة إليها، أمس الأربعاء، ووصفوا قرارها بأنه صارم ومبالغ فيه.

و صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن التراجع السريع عن قرار الحظر الحجوزات أخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين اليابانيين للسفر.

وكانت وزارة النقل اليابانية، قد طلبت من شركات الطيران الدولية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة للرحلات القادمة إلى أراضيها حتى نهاية ديسمبر الجاري، باعتباره وسيلة طارئة لمواجهة المتحور «أوميكرون» الجديد.