أمريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون.. تلقى تطعيما كاملا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

أول إصابة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون في أمريكا: شخص سافر من جنوب أفريقيا

وفي إيجاز صحفي في البيت الأبيض، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكبير مستشاري البيت الأبيض الصحيين إن الحالة لشخص سافر من جنوب إفريقيا في نوفمبر 22 وتم اختباره كإيجابي كورونا في 29 نوفمبر الفائت.

وأشار فاوتشي إلى أن هذا الشخص الذي تم اكتشافه باعتباره أول إصابة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون في أمريكا)، يعزل نفسه ذاتيا، كما أن الأشخاص الذين خالطوه عن قرب، كانت نتائج اختبار كورونا بالنسبة لهم سلبية حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الشخص كان قد تم تطعيمه بالكامل، وهو يعاني الآن من أعراض متوسطة، تتحسن حتى اللحظة الحالية.

المصاب تلقى تطعيما كاملا

وعندما سألته سي إن إن حول ما إذا كان هذا الشخص أخذ جرعة معززة، أجاب فاوتشي، قائلا: «في حدود علمي لا».

وكانت كل من السلطات الصحية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو أكدت أن الحالة سببها سلالة أوميكرون وذلك من خلال اختبارات تم إجراؤها بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وهو ما تم تأكيده من خلال مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المتحور أوميكرون باعتباره مثيرا للقلق، مشيرة إلى أن استكمال الدراسات المتعلقة بفهمه بشكل كامل سيستغرق عدة أسابيع.