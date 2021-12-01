مليون و100 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار زيادة أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا من أبناء المحافظة، موضحا أن وضع يوم الجمعة ضمن خطة تطعيم المواطنين ساعد في زيادة أعداد من تلقوا اللقاح بالمراكز المتنقلة في القرى والمدن.

أعداد متلقي لقاح كورونا في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية بلغ مليون و100 ألف مواطن، مؤكدا أن مراكز اللقاح الثابته والمتنقلة تؤدي دورها على أكمل وجه لتطعيم جميع أبناء المحافظة والوقاية من الفيروس.

«جودة» يناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح

وناشد «جودة» المواطنين بالتسجيل للحصول علي لقاح فيروس كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا عبر وزارة الصحة، حفاظا علي حياتهم، أو التوجه لمراكز اللقاح المتنقلة التي تجوب جميع قرى ومدن محافظة المنوفية على مدار الأسبوع، موضحا أن المراكز المتنقلة تقوم بتسجيل المواطنين فور تواجدهم في مركز اللقاح ويتم التطعيم في نفس اليوم.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يشكر الأطقم الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر لكل فرق الأطقم الطبية في المحافظة لدورها في مواجهة انتشار فيروس كورونا منذ الموجة الأولي وحتى الآن، خاصة في مستشفيات العزل الصحي، أو من خلال مراكز اللقاح المتنقلة أو الثابتة، فضلا عن فرق التوعيه التي تتواجد لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا.