اليابان تحظر دخول مواطني 10 دول أفريقية بسبب متحور كورونا «أوميكرون»

أعلنت الحكومة اليابانية، فرض حظر دخول البلاد لجميع الأجانب، بمن فيهم المقيمين الذين يحملون تأشيرات طويلة الأجل، وجاء قرار الحظر للأفراد الذين قاموا مؤخراً بزيارة أيًا من الدول الإفريقية العشر التي يُرجح أن يكون لديها عدوى واسعة النطاق لسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا.

حظر 10 دول أفريقية من دخول أفرادها إلى اليابان

ومن جهته قال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أنّ الدول العشر الخاضعة لحظر العودة، هي «أنغولا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي»، وأشار إلى أنّ الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس، وسيظل ساري المفعول في الوقت الحالي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

تضييق احتمالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن بلاده تعمل على تضييق الأهلية لمثل هذه الإعفاءات في إطار الجهود المبذولة لإبعاد سلالة «أوميكرون»، من دخول اليابان، لافتاً إلى أنّ الحكومة اليابانية لن تقبل بعد الآن الطلاب الدوليين الذين تمولهم الحكومة أو المشاركين في برنامج التبادل والتعليم الياباني.

حجر صحي لمدّة 10 أيام

وكانت منظمة الصحة العالمية، أطلقت على السلالة الجديدة اسم «البديل المثير للقلق»، محذرة من أنها قد تكون شديدة العدوى أو قادرة على التهرب من المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة، وبالإضافة إلى الحظر المفروض على دخول الأجانب، قامت اليابان بفرض حجر صحي على المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب العائدين من 27 دولة ومنطقة لفترة تصل إلى 10 أيام في منشأة خصصتها الحكومة اليابانية لهذا الغرض، وأشارت الخارجية اليابانية إلى أن العائدين من نيجيريا والبرتغال وإسبانيا والسويد سيحتاجون، اعتبارًا من غد، إلى الإقامة لمدة ثلاثة أيام في منشأة مخصصة من جانب الحكومة.