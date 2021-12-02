قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل شخص تعدى على موظف بفرع إحدى شركات الاتصالات في أوسيم، في البلاغ المقدم من موظف بالشركة، اتهمه بالاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد عندما طلب منه دفع قيمة الباقة التي جددها لها، في مقابل إنكار المتهم تهمة ضرب الموظف، مؤكدا أمام جهات التحقيق أنه تعرض للاحتجاز داخل فرع الشركة من قبل الموظف الذي حاول منعه من الانصراف وطلب منه أن يدفع المبلغ رغمًا عنه في حين أنه سبق له أن دفع تجديد الباقة ولم يستفد منها.

المتهم ينكر تهمة ضرب الموظف

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه توجه إلى في الشركة في أوسيم، من أجل إعادة تشغيل الخدمة المتوقفة بشريحة هاتفه المحمول، وأنه أخبر الموظف بمعاناته وأن الموظف طلب منه الانتظار قليلًا، وبعد بحث المشكلة على الجهاز الخاص بالشركة تمكن من حلها وأعاد تشغيل الباقة، وعند انصراف العميل اعترض الموظف وطلب منه أن يدفع قيمة الباقة لأن الخدمة عبارة عن مديونية عليه سوف تخصم من راتبه، إلا أن العميل أخبره أنها ليست مشكلته هو، لأنه لم يستفد من الباقة القديمة.

وتابع العميل أنه لم يعتد على الموظف وأن ما حدث أن الأخير حاول احتجازه داخل الفرع فكان يبعده عنه حتى يتمكن من الخروج من مقر الشركة، وبعدها فوجئ بالموظف يحرر محضرًا ضده ويتهمه بالضرب وبناء عليه حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

بلاغ موظف الشركة

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت بلاغًا من موظف إحدى شركات الاتصالات في أوسيم يفيد بتعرضه للضرب على يد عميل، وانتقلت قوة أمنية، أشرف عليها المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم إلى مكان الحادث، وألقي القبض على المتهم وأحيل الموظف إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.