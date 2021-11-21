تفاصيل تحقيق تنظيم الاتصالات في مشاجرة فودافون.. والشركة: حادث فردي

استدعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل قيادات شركة فودافون مصر، للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة، والتي جرى تداولها مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور أحمد بيومي (المستخدم صاحب واقعة المشاجرة)، وذلك للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين.

وشدد الجهاز على أن التعليمات التنظيمية والإجراءات التي يفرضها على الشركات العاملة بالقطاع هي إجراءات ملزمة ولا تهاون فيها.

وعلى جانب آخر، اطلع الجهاز على محضر الصُلح الذي جرى إبرامه بين الشركة والمستخدم والتأكد من أن عملية الصُلح تمت بشكل طبيعي وبرضا المستخدم ودون وجود أي ضغوطات أو مؤثرات خارجية.

المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور

كما شدد الجهاز على الشركات العاملة في السوق المصري بضرورة المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور بفروعها أو من خلال مراكز الاتصالات، وضرورة تأهيل الموظفين على التعامل مع المستخدمين وفقًا للبيانات والإجراءات المقِرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واقعة فردية لا يصح ان تحدث ولا تمثل الشركة

ومن جانبه وجه أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدخله السريع ووقوفه على الحقيقة كاملة، مؤكدًا أن ما حدث مع أحمد بيومي واقعة فردية لا يصح أن تحدث ولا تمثل الشركة، وأن سياسة الشركة الخاصة بحقوق العملاء والتي كان من شأنها تقديم الخدمة لـ44 مليون مستخدم، هو أمر لن تحيد عنه الشركة.

ومن جانبه أشار أحمد بيومي صاحب واقعة المشاجرة أنه على قناعة أن الأمر حادث فردي وليس مؤسسيا، وأنه على ثقة في نزاهة التحقيقات وإجراءات المراجعة الداخلية التي تجريها الشركة مع موظفي خدمة العملاء في هذا الشأن، كما أشاد أحمد بيومي بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستجابته لما حدث.