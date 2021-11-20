حماية المستهلك يستدعي ممثل شركة فودافون للتحقيق

أعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان عاجل له، استدعاء ممثل شركة فودافون للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وفي سياق منفصل، أكد جهاز حماية المستهلك في مصر بأنه في حالة وجود شكوى أو مخالفة يجب التواصل مع الجهاز عبر طرق التواصل المختلفة والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة أو الضمان.

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك .

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة واتس اب علي رقم : 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط و ليس لاستقبال المكالمات .

6- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.

حماية المستهلك أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع

وأشار الجهاز إلى أن حماية المستهلك تعتبر أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية، وأكدتها المواثيق الدولية ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية، موضحا أن الجهاز يستهدف من خلال فريق عمل متميز أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة توازن بين دوره في التوعية الشاملة وتفعيل إجراءات الرقابة وتعزيز إجراءات الحماية بما تصب في مصلحة المستهلك بصورة أكثر إيجابية وبما يرسخ ثقافة عامة بالمجتمع نحو منظومة استهلاكية رشيدة تخاطب المستهلك والتاجر والمنتج ومقدم السلعة.