خناقة جديدة في شركة اتصالات بالجيزة.. والسبب «باقة موبايل»

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عميل بعد بلاغ تقدم به موظف في إحدى شركات الاتصالات، اتهم فيه العميل بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه، مشيرًا إلى أن كاميرات الفرع رصدت تفاصيل الواقعة، وأنه فوجئ بالعميل يعتدي عليه بالضرب عندما طلب منه دفع قيمة الخدمة.

خناقة شركة اتصالات

وقال الموظف في محضر الشرطة، إن العميل جاء إلى فرع إحدى شركات الاتصالات بأوسيم، بسبب إيقاف باقة التليفون المحمول، وأنه تجاوب معه وأسرع في حل المشكلة، وبعدها فوجئ به يرفض دفع قيمة الخدمة للشركة، وحاول الانصراف من الفرع، فاعترضه الموظف وطلب منه أن يمتثل له ويدفع قيمة الخدمة التي قدمها له؛ لأنها مستحقات للشركة وأصبحت مديونية على الموظف الملزم بتوريدها وإلا سوف يتحمل قيمتها من راتبه.

وأضاف الموظف، أن العميل تمسك برفض دفع قيمة الباقة للشركة، وعندما وقف الموظف على باب الشركة ومنعه من الخروج حتى تصل الشرطة اعتدى عليه بالضرب فتسبب في إصابته بكدمات متفرقة في وجه.

القبض على المتهم

وانتقلت قوة من مركز شرطة أوسيم أشرف عليها المقدم أحمد فرحات رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز الشرطة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

مشاجرة فرع فودافون

وفي وقت سابق، أحدثت مشاجرة في احد فروع شركة فودافون، ضجة كبيرة بعد اعتداء موظفي الشركة في الفرع على أحد العملاء الذي يعمل طبيب، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض الطبيب للضرب المبرح على يد الموظفين الثلاثة الذين أحاطوا به، وبعد إبلاغ الشرطة انتهى الخلاف بالتصالح بين الجانبين.