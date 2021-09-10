استمرار فتح باب التقديم لمعاهد أكاديمية الفنون في الإسكندرية

قررت أكاديمية الفنون في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مد فترة التقديم للأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري، تيسيرا على الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية.

وأوضحت أكاديمية الفنون في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذلك القرار يتم تطبيقه على معاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية وهي: «المعهد العالي للسينما فرع الإسكندرية، المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، المعهد العالي للنقد الفني فرع الإسكندرية».

درجات القبول في معاهد أكاديمية الفنون بالإسكندرية

وجاء في البيان: «أنه حرصا علي مصلحة الطلاب واتاحة الفرصة للمتقدمين إلى معاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية تقرر استمرار فتح باب القبول للأكاديمية للطلاب الحاصلين على مجموع 55% في الثانوية العامة، حتى نهاية الشهر الجاري لإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم أوراقهم، تزامنًا مع تنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021.

وأشار البيان إلى أن التقديم لمعاهد الأكاديمية عادة ما يكون بشكل منفصل بعيدا عن تنسيق الجامعات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، حيث أن معاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية تابعة لوزارة الثقافة.

إنشاء معاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية

يذكر أن إنشاء معاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية جاء وفقا لقرار وزير الثقافة رقم 92 لسنة 1989 بتخصيص قصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد وملحقاته، الكائن بشارع ثروت بلوران بمحافظة الإسكندرية للوحدات العلمية والتعليمية التابعة لأكاديمية الفنون بالإسكندرية.

فيما تبعه وزير الثقافة رقم 92 لسنة 2019 بإنشاء فرعاً لأكاديمية الفنون بمحافظة الاسكندرية يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج مثل نظيراتها فى القاهرة.