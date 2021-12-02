قبل لقاء بلينكن ولافروف.. الأمن الروسي: أحبطنا أعمالا تخريبية أوكرانية

ذكر المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه منع تنفيذ نشاطات تجسسية تخريبية من جانب الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق من روسيا، وأضاف المكتب الصحفي: «تمكن رجال المخابرات الروسية، من اعتقال عملاء للأمن الأوكراني، وكذلك عميل إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كما عثر الأمن الروسي في سيارة، على أسلحة قصيرة السبطانة وبندقية آلية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية».

يذكر أن محكمة روسية حكمت مؤخرا على عقيد من عناصر إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر بعد إدانته بتهمة التجسس ضد روسيا.

لقاء بلينكن ولافروف

من جهة أخرى، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرجي لافروف في ستوكهولم، اليوم الخميس، وسط تجدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أعلن مسؤول أمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي الوزير الروسي بعد اجتماع في العاصمة السويدية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وكان أنتوني بلينكن قد زار العاصمة اللاتفية ريغا، أمس لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي المخصص بجزء كبير منه لهذه التوترات الجديدة، بينما طالبت أوكرانيا خلال الاجتماع الحلف بتقديم حزمة ردع ضد روسيا التي تشتبه كييف والغرب في تحضيرها لغزو محتمل لأوكرانيا، حيث تتهم كل من أوكرانيا والغرب منذ أسابيع روسيا بأن لديها تحركات غير عادية للقوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا للمرة الثانية هذا العام، وقد حذرت الولايات المتحدة من عواقب وخيمة لأي عدوان روسي موجه ضد أوكرانيا.

اتهامات بحشود عسكرية

وكانت موسكو، قد اتّهمت أوكرانيا بدورها في حشد قوات في شرق البلاد، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «كييف» أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن االجيش الأوكراني، يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد، وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية.