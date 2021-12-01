واشنطن: روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.. وبوتين: سنرد عسكريا على الناتو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن لديها ما وصفته بـ أدلة تثبت أن روسيا تعتزم شن هجوم على أوكرانيا، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

بلينكن: أدلة على التحضير لهجوم عسكري روسي على أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن قلقة بشدة من أدلة على تحضير روسيا خططا لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا، مضيفًا أن روسيا صعدت خططها لتحرك عسكري محتمل ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما قاله وزير الخارجية الأوكراني عن أن تحركات القوات العسكرية الروسية تشير إلى عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا.

بوتين: إجراءات روسية عسكرية ردا على استفزازات الناتو

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة ردا على ما وصفه باستفزازات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين، خلال مراسم اعتماد سفراء أجانب اليوم الأربعاء، إن موسكو ستؤكد تمسكها بعدم السماح بتوسع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: «سنتخذ إجراءات عسكرية - فنية مناسبة، ولكن لسنا نحن من يهدد أحدا، وهم يتهموننا بذلك»، مشيرا إلى أن التهديدات تقترب من الحدود الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن الدول الغربية تتجاهل قلق بلاده بشأن توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق، قائلا: روسيا تقترح بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية بعدم توسع الحلف شرقا باتجاه حدودها.

يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومن ورائها حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى.