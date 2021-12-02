مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء يسجل ارتفاعًا خلال نوفمبر

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» اليوم، عن ارتفاع مقياس أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مدفوعة بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي يرصد أسعار السلع عالمياً، أن مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء ارتفع 134.4 نقاط في المتوسط خلال الشهر، أي أعلى مستوى له منذ يونيو 2011، وبارتفاع نسبته 1.2% عن مستواه في شهر أكتوبر، وبلغ هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، نسبة 27.3% وأعلى من مستواه في نوفمبر 2020.

وتصدّر مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان الارتفاع الإجمالي لشهر نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 3.4% عن مستواه خلال الشهر الماضي، واستمر الطلب العالمي القوي على واردات الزبدة والحليب المجفف، حيث سعى المشترون إلى تأمين الإمدادات الفورية تحسبًا لانكماش العرض في الأسواق.

ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.1% في نوفمبر

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.1% في نوفمبر عن مستواه خلال الشهر السابق، وكان أعلى بنسبة 23.2% عن مستواه خلال العام الماضي، وارتفعت أسعار صادرات الذرة بشكل طفيف فيما حافظت الأسعار الدولية للأرزّ على ثباتها بشكل عام، بينما سجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ مايو 2011.

وعكست هذه الزيادة وجود طلب قوي وسط انكماش الإمدادات، لا سيما القمح العالي الجودة، في حين كانت الأسعار مدعومة أيضًا بمخاوف بشأن هطول الأمطار في وقت مبكر في أستراليا، وعدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في تدابير التصدير في الاتحاد الروسي.

وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.3% من مستواه القياسي في أكتوبر، ما يعكس انخفاض قيم زيوت الصويا وبذور اللفت، وكذلك انخفاض أسعار الزيت الخام، وظلّت الأسعار الدولية لزيت النخيل ثابتة.

انخفض مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 0.9%

وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 0.9%، وهو رابع انخفاض شهري له على التوالي، وأدى التأثر بانخفاض مشتريات الصين للحوم الخنزير إلى انخفاض الأسعار الدولية، بينما انخفضت أسعار لحوم الغنم أيضًا بشكل حاد نتيجة ازدياد الإمدادات القابلة للتصدير من أستراليا، وظلّت أسعار لحوم الأبقار والدواجن مستقرة إلى حدٍ كبير.

إنتاج الحبوب القياسي سيحافظ على الإمدادات في الأسواق

يتوقع موجز منظمة الأغذية والزراعة الجديد عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر اليوم أيضًا، أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 791 2 مليون طنّ في عام 2021، وهو رقم قياسي جديد أعلى بنسبة 0.7% عن العام المنصرم، ومقارنةً بعام 2020، من المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة والأرزّ في جميع أنحاء العالم، بنسبة 1.4% و0.9 في المائة على التوالي، في مقابل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 1.0 في المائة.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2021/2022 بنسبة 1.7 % ليصل إلى 810 2 ملايين طنّ، بينما من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية من الحبوب بحلول نهاية مواسم عام 2022 بنسبة 0.9% عن مستويات بداية الموسم.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن نسبة المخزون إلى الاستخدام الناتجة عن ذلك والبالغة 28.6% ستظل تشير إلى حالة إمدادات مريحة بشكل عام.

وتتوقع المنظمة أن تزيد التجارة العالمية في الحبوب في الفترة 2021/2022 بنسبة 0.7 % لتصل إلى 480 مليون طنّ، مع توقع اتساع التجارة العالمية في القمح بنسبة 2.2% بما يعوّض بشكل كافٍ عن الانكماش المحتمل في تجارة الحبوب الخشنة.