وقف استلام صنفين من الوجبة المدرسية ببني سويف لحين ورود تقرير «سلامة الغذاء»

تلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، منشورًا من وزارة التربية والتعليم، يفيد بوقف استلام صنفين من الوجبات الغذائية المدرسية، إلى حين ورود نتائج الاختبارات من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووزّع الدكتورعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، المنشور على مديري الإدارات التعليمية، بوقف استلام الصنفين.

ووجّه بأنه في حال توريد الوجبات الطازجة والتي تحتوي على صنف الخبز الفينو أو الباتيه أو الكرواسون، يتم استلام هذه الوجبات على الحضور الفعلي في هذا اليوم، طبقًا لإحصائية الغياب والتوزيع مباشرة على الطلاب، وفي حال وجود وجبات زائدة عن هذا اليوم، يتم تجميعها وإرجاعها إلى المندوب في اليوم التالي وعدم توزيعها على الطلاب.

التنبيه على مديري المدارس وأعضاء لجان التغذية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، على أعضاء لجان التغذية باتباع التعليمات من حيث التنبيه على مديري المدارس، وأعضاء لجنة التغذية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك التشديد على أعضاء لجنة التغذية من التأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات، وكذلك مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات.

كما وجّه بمراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتوزيع الوجبات، وسلامة مصادر مياه الشرب بالمدارس، وفي حال وجود خزانات بالمدارس يتم إخطار الصحة بالمتابعة الدورية والإشراف وقيام عمال المدارس بالتنظيف بصفة دورية تحت إشراف مسؤول البيئة والسكان بالمدرسة لضمان السلامة العامة.

شروط استلام الوجبات الغذائية بالمدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم استلام أو تناول أي وجبات تظهر عليها أعراض الفساد الظاهري، مشيرًا إلى أنه يتم فحص الوجبات ظاهريًا بالمدرسة من قبل الاستلام بموجب محضر فحص يومي، وعند وجود علامات أعراض الفساد الظاهر قبل التوزيع أو عدم مطابقة الوجبات يتم استبعادها بموجب محضر إثبات حالة يشمل «التاريخ واسم الصنف والكمية والسبب» من قبل لجنة التغذية وتوضيح الكميات المستبعدة بمكان غير أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع وتستبدل من المورد، وتكتب عليها عبارة وجبات مستبعدة أو غير صالحة بموجب إذن ارتجاع.