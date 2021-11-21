خبير: الاهتمام بصحة الحيوانات والطيور ضرورة لتوفير الغذاء

صرح وائل ربيع، الخبير الاقتصادي، بأن التغذية السليمة للمواطن المصري تبدأ بعدد من الأساسيات أهمها تطوير الذات الإنسانية والابتكار في خلق بيئة مناسبة للغذاء سواء الزراعي أو الحيواني والاهتمام بالثروة الداجنة والسمكية والتوسع في إنشاء المزارع والحفاظ على البيئة من الأوبئة.

وقال ربيع في بيان إنه يجب الاهتمام بتوفير الغذاء، ولكن لا بد من الاهتمام بصحة الحيوانات والطيور بشكل أساسي، فكثيرا ما نسمع عن انتشار الأمراض والفيروسات التي تصيب الحيوانات، فعند عدم توفير العلاج المناسب للحيوانات سيؤدي ذلك حتما إلى تناقص أعدادها وإصابتها بالأوبئة، كما يجب تقديم التوعية الصحية البيطرية عن خطورة الأمراض التي تصيب الحيوانات، وكذلك توفير العلاجات المناسبة لها.

وأضاف، أنه حتى نعمل على تنمية الثروة الحيوانية لابد من الاهتمام بصحة الحيوانات بدرجة أولى بجانب الاهتمام بالغذاء؛ كما يجب تكاتف الجميع ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة الدولة في النهوض بالإنتاج الحيواني والإنتاج الغذائي.

الربيع: يجب زيادة الوعي المجتمعي لما يحتاجه قطاع الثروة الحيوانية

وأشار إلى أنه يجب العمل على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، من خلال رفع كفاءة العنابر والحظائر، عن طريق تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل جميع أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الاهتمام التام بكل عناصر الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة.

زيادة الوعي المجتمعي لما يحتاجه قطاع الثروة الحيوانية

وأكد على أنه يجب زيادة الوعي المجتمعي لما يحتاجه قطاع الثروة الحيوانية وضرورة تشجيع البنوك والمستثمرين ورجال الأعمال علي إنشاء وحدات تصنيع الإنتاج الزراعي في مناطق الإنتاج وزيادة الوعي الإعلامي لدى المربين للتوجه نحو عدم ذبح عجول الجاموس الرضيعة لتحسين الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأعلاف الخضراء، والتوسع في إنتاج الذرة ورفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية لاستخدامها بشكل صحيح.

ولفت إلى أنه من أهم القضايا الأساسية التي تحكم التطور في نظم الإنتاج الحيواني، يتمثل في التغير التكنولوجي والبحث العلمي الذي شهده العالم مؤخرا، حيث تم التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة.