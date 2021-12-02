الحكومة تواصل تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير المطعمين للمصالح

تواصل المصالح والهيئات الحكومية لليوم الثاني، تطبيق إجراءات منع دخول المواطنين غير المطعمين بلقاحات كورونا للمصالح الحكومية إلا بعد تقديم كارت تعاطي اللقاح.

حيث بدأت القيادات التنفيذية بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية منذ أمس 1 ديسمبر بتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي إطار العمل على تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير مطعمين للمصالح، تواصل وزارة الصحة والسكان حث المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقى اللقاح حرصاً على سلامتهم، وهو الذي يتطلب في الوقت ذاته مواصلة التثقيف المجتمعي للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المطهرات لضمان الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمصالح الحكومية

وأكدت وزارة التنمية المحلية، الالتزام الكامل بتطبيق قرار مجلس الوزراء وأن من لم يحصل على اللقاح عليه إحضار شهادة pcr حديثة، أو أن يحصل على خدمته «أونلاين»، من بوابة الخدمات إلكترونيا.

وأعلنت الوزارة، فتح عددا من المراكز التكنولوجية في المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية عن بعد للمواطنين، وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتوصيل المستندات المطلوبة «أونلاين» إلى المنازل عبر البريد المصري، مشددًا على أن هذه القرارات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، منوها إلى أن التطعيم حصن وقاية والدولة وفرته لكل مواطنيها دون تمييز، وعلى الجميع التسجيل والحصول على التطعيم.

منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا إلى عملهم

وقبل تفعيل قرار منع دخول المواطنين غير مطعمين للمصالح الحكومية، كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد بدأت تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين بلقاح كورونا إلى مقار مصالحهم الحكومية منذ 15 نوفمبر الجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.