«الوزراء»: 46 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا ونتقدم بخطى متسارعة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» يبلغ عددهم 30 مليون، بينما عدد من حصل على الجرعة الثانية 16 مليون، وهو ما يعني أن 46 مليون مواطن حصلوا على اللقاحات في مصر، ونتقدم بخطى متسارعة في هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك مزيد من الإقبال على تلقي اللقاحات، وهذه تعد إحدى الفوائد الناجمة عن إلزامية تلقي اللقاحات لبعض الفئات، مثل موظفي الحكومة وطلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

تطعيم الأطفال من 12 لـ18 سنة ليس إلزاميا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجري العمل على تطعيم الفئة العمرية من سن 12 لـ18 سنة، وإن كانت هذه الفئة تطعيمها ليس إلزاميًا، مشيرا إلى أن هناك بديلًا وسط بين التطبيق الخاص بوزارة الصحة لمعرفة من تلقي لقاح كورونا، والذي يبلغ تكلفته 100 جنيه، وبين الشهادة الورقية التي تثبت تلقي اللقاحات وهي مجانية، كونها قابله للتلف، والبديل هو الشهادة المؤمنة التي تصدر عن وزارة الصحة بواسطة مكتب إصدار الوثائق المؤمنة.

تكلفة تحميل تطبيق وزارة الصحة لشهادات اللقاح 100 جنيه

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تكلفة هذه الشهادة من 20 لـ50 جنيها، وهذا بديل جيد «للي شايف إن الـ100 جنيه غالية في التطبيق الإلكتروني، وكمان تبقى بديلة للبطاقة الورقية المجانية لأنها قابلة للتلف، رغم أن التطبيق الإلكتروني له ميزه أنه يعمل بالباركود، لا هيضطر المواطن يصوره، ولا يمشي بورقة لأن الورقة ممكن تتلف»، موضحًا أنه ليس لديه أي معلومات حول الحديث أسعار جديدة للتطبيق الإلكتروني، فهو حتى الآن بـ100 جنيه.

ماذا يفعل من يرفض تلقي اللقاحات ويحتاج خدمات حكومية؟

وأوضح السفير نادر سعد، أن الشخص الذي يرفض الحصول على اللقاحات أو متخوف منها، أمامه وسيلة أخرى للحصول على الخدمات الحكومية، وهو أن يجرى مسحة «PCR» قبل الذهاب للمصلحة الحكومية، ويجري تقديم للهيئة الحكومية، شهادة معتمدة على حسابه الخاص، تثبت أنه سلبي كورونا، وتكون صادرة على الأكثر قبل 72 ساعة من ميعاد حصوله على الخدمة الحكومية، «يعني لو عاوز خدمة بكرة اللي هو 1 ديسمبر، لازم يبقى معاه شهادة من يوم 28 نوفمبر إنه سلبي كورونا، لو قبل هذا التاريخ لا يعتد بها ولا تصلح، وكل مرة يروح يعمل خدمة حكومية، يعمل تحليل على حسابه الخاص».