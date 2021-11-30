خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال عبر موقع وزارة الصحة.. بدأ اليوم

تفتح وزارة الصحة والسكان اليوم، باب التسجيل أمام المواطنين على موقع تسجيل لقاح كورونا، وذلك للتسجيل لتطعيم الأطفال من سن 12 عامًا بلقاح «فايزر»، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، علمًا بأنّ اللقاح آمن وفعّال ولا داعي للخوف أو التوتر، إذ تمت الموافقة على منح اللقاح للأطفال من منظمة الصحة العالمية.

موقع تسجيل لقاح كورونا لتطعيم الأطفال

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أنّه يشترط لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا موافقة ولي الأمر، وذلك عن طريق الموافقة على شروط تلقي اللقاح والاطلاع على كافة المعلومات المتمثلة في التالي:

- هل الطفل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض «قشعريرة - حمى- سعال - ضيق تنفس - آلام في العضلات - الصداع - التهاب في الحلق - احتقان أو سيلان في الأنف - الغثيان»؟.

- في خلال الثلاثة أشهر الماضية هل أصيب الطفل بفيروس كورونا أو اشتباه بالعدوى؟.

- هل تلقى الطفل أي تطعيمات في غضون 14 يوم الماضية «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية»؟.

- هل سبق وأن عانى الطفل من حساسية تجاه دواء أو لقاح، هل يعاني الطفل من حساسية شديدة تجاه أي نوع من الطعام؟.

- هل يعاني الطفل من أي أمراض تسبب ضعف المناعة «مثل الأورام السرطانية».

- هل يستخدم الطفل أي أدوية مثبطة للمناعة «مثل أدوية الأورام السرطانية».

- هل يعاني الطفل من أمراض مناعية مثل مرض نقص المناعة «الإيدز»؟.

- هل يعاني الطفل من ضغط الدم المرتفع «غير مستقر»؟.

- هل يعاني الطفل من مرض البول السكري «غير مستقر»؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض القلب المزمنة؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض الدم «مثل أمراض السيولة أو تجلط الدم»؟.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لتطعيم الأطفال

وتتمثل الخطوات في دخول ولي الأمر عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، وإدخال بيانات الطفل مع إمكانية الحصول على الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد الخاصة به نظرًا لتعذر وجود بطاقة الهوية الشخصية.

ثم يتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات لتصلك بعد ذلك رسالة برقم هاتفك المُسجل بموعد ومكان اللقاح.