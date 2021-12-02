بشرى سارة بـ«إيديكس 2021»: مفاوضات مع التشيك لتصنيع أسلحة خفيفة محليا

بدأت إحدى شركات تصنيع الأسلحة التشيكية في مفاوضات مع السلطات المصرية لبحث تعاون مستقبلي في مجال تصنيع الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات، وهي شركة cz التشيكية، والتي تُشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

مصطفى الشاهد: منفتحون على التعاون مع الحكومة المصرية وفق احتياجاتها

وقال مصطفى الشاهد، المدير التجاري لشركة cz الشركة التشيكية في مصر، إن الشركة منفتحة على التعاون مع الحكومة والسلطات المصرية في تصنيع أي من الأسلحة التي تنتجها، والمعروفة عالميا بجودة منتجها وكفاءاته، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جارية حاليا لبحث التعاون المستقبلي في هذا الصدد.

وتُعتبر الشركة التشيكية من أقدم الشركات التشيكية العاملة في مجال صناعة الأسلحة الخفيفة، والتي بدأت العمل في إنتاج الأسلحة بعيارات مختلفة منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأت بإنتاج أسلحة مضادة للطائرات، ومن المصانع المعدودة في العالم المتخصصة بإنتاج الأسلحة الصغيرة لوحدات انفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وقال «الشاهد»، في تصريح لـ«الوطن» على هامش مشاركته في «إيديكس 2021»، إنهم اشتركوا في الدورة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، وحرصوا هذا العام على المشاركة بحجم أكبر قليلاً، بما يسهم في المشاركة الفعالة وفتح قنوات للتواصل مع العملاء، وعرض أحدث إنتاج لهم على مصر والعالم.

وأوضح المدير التجاري للشركة التشيكية في مصر، أنهم يشاركون هذا العام بنوع جديد من الطبنجات، ورشاش 9 ملي، ونوعية جديدة من البنادق التي تطلق عيارين مختلفين، وبندقية قناصة دفاعية، وأخرى هجومية.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الوفود الأوربية والإفريقية التي انتهزت الفرصة بالمشاركة في إيديكس 2021 لبحث التعاون معهم، فضلاً عن وجود مفاوضات مع الحكومة المصرية للتصنيع المشترك.

الشركة التشيكية: مستعدون للتصنيع المحلي لأي منتج حسب الاحتياجات المصرية

وعن نوعية الأسلحة التي ستصنع في مصر، قال إنهم يشرفهم التعامل مع الجانب المصري في أي إنتاج أو تصنيع مشترك، حسب الاحتياجات المصرية.