وزير الإنتاج الحربي: «إيديكس 2021» فخر لكل مصري وعربي (فيديو)

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تسعى إلى امتلاك القوة والقدرة لتحقيق السلام، لأن السلام دون ذلك يكون هشا وضعيفا، موضحًا: «طول ما أنت ضعيف يطمع فيك الآخرون، ولولا الطرق الحديثة والمواصلات والاتصالات لما كان المستثمر قادرا على الاستثمار في الصناعات الاقتصادية أو العسكرية».

وأضاف مرسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وحسام حداد وجومانا ماهر: «قبل فعاليات معرض إيديكس 2021 كنت أدعو الشباب وأرباب الأسر إلى مشاهدة المعرض للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لمصر، وذلك تكنولوجيا الصناعات العسكرية حتى يفخروا بها، فمعرض إيديكمس 2021 فخر لكل مصري وعربي».

فرصة للباحثين

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن معرض «إيديكس 2021» يمنح فرصة للباحثين المصريين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات التسليح في العالم، أن مشاركة الشباب في المعرض فقت توقعاته، حتى أنه قابل بالأمس طالبا في المرحلة الثانوية من محافظة الإسكندرية، وطالبا أخرا في كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف: «منحته فرصة الحديث معي حتى يكون مذيعا، وبالفعل كان سعيدا للغاية، ولم أكن أتوقع أن يمتلك خلفية معلوماتية قوية عن الصناعات العسكرية».

حلم مصري بدخول مجال تصنيع القذائف الذكية

وأكد، على أن أحلامه كبيرة لإنتاج كل ما تحتاجه القوات المسلحة الباسلة، ثم التصدير: «أحلم أن ندخل مجال تصنيع القذائف الذكية، فنحن نبحث عن شركاء جادين في هذا المجال، وأعتبر أن إنتاج الصلب المدرع في مصر هدية من كل العاملين في الإنتاج الحربي لمصر».