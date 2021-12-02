محافظ الشرقية يشيد بالاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، روضة طارق علام لذوي الهمم في قرية الغار بمركز الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ونبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور وأهالي القرية، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم.

أول روضه تختص بتعليم وتأهيل ذوي الهمم

وقدمت إدارة الروضة عرضاً توضيحياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه، عن أهداف الروضة ونشأتها، حيث تمت الإشارة إلى أن روضة طارق علام لذوي الهمم تتبع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتعد صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، حيث تبرع بها الإعلامي طارق علام لصالح مديرية التربية والتعليم منذ عام 2017، وهي أول روضه على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة تختص بتعليم وتأهيل ذوي الهمم، وتقدم خدمة متميزة للأطفال.

وتضم 4 فصول وغرفة عزل وقاعة تدريب ومعمل كمبيوتر وحديقة أطفال وتستقبل الأطفال لذوي القدرات والهمم من ذوي الثلاث إعاقات (ذهنية – بصرية – سمعية) مجاناً، من سن 4 سنوات ومدة الدراسة بها عامين، وبعد إتمامهما يتم تحويل ملف الطفل لإحدى مدارس التربية الخاصة بالمحافظة كل حسب نوع الإعاقة أو إحدى مدارس الدمج على حسب نسبة ذكاء الطفل ورغبة ولي الأمر، كما تضم المدرسة نخبة من المعلمين المتخصصين في مجالات ذوي القدرات الخاصة لتعليم الأطفال المهارات الأساسية ودمجهم مع أفراد المجتمع.

عروض ترفيهية وفنية

وتفقد محافظ الشرقية الروضة، والتي تضم 4 فصول وغرفة عزل وقاعة تدريب ومعمل كمبيوتر وحديقة أطفال، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على الروضة في رعاية أبنائنا من ذوي الهمم علميا واجتماعيا.

كما حرص محافظ الشرقية على مشاركة أطفال الروضة احتفالهم باليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات والهمم، حيث قدم الأطفال بعض الفقرات الفنية نالت إعجاب الحضور.

مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة

وخلال الاحتفالية، أكد محافظ الشرقية أن احتفالنا اليوم بذوي القدرات والهمم يأتي ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، موجهاً الشكر لأسر وأهالي ذوى الهمم لجهدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجه أبنائهم والعمل على دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم، قائلاً «إن الله رزقكم بملائكة حافظوا عليها وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم».

كما وجه محافظ الشرقية الشكر للإعلامي طارق علام لمبادرته الإنسانية والنبيلة في رعاية الأطفال ذوي القدرات والهمم ومشاركته المجتمعية من خلال تقديم تلك الروضة لمديرية التربية والتعليم والإشراف عليها وتقديم أوجه الرعاية العلمية والاجتماعية لذوي الهمم.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ الشرقية بتوزيع هدايا عينية على أطفال الروضة والتقط معهم صوراً تذكارية متمنياً لهم حياه سعيدة.