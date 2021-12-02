«القباج»: 2 مليون و500 ألف سيدة تحصلن على «تكافل وكرامة» شهريا

قالت «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنت برامج جديدة على مدار السنوات الماضية للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

جهود الدولة لتمكين المرأة

وأكدت «القباج»، خلال مشاركتها في مؤتمر «مستقبل التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، اليوم، أن جهود الدولة في مجال تمكين المرأة هو أهم المكاسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثلت فيما يلي:

- إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة بما يؤدي إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.

- نسبة الفقر في مصر تراجعت من 32.5% عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% في 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

- انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة في ريف الوجه البحري (4.7-%) وريف الوجه القبلي (3.79%).

-2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1,54 مليار جنيه مصري.

- استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

- يبلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 6.1 مليون سيدة من إجمالي 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه مصري.

- برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل استهدف41 الف أُم عام 2020 بتكلفة 56,68 مليون جنيه.

- دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، بنسبة 75% من الأجر التأميني الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن صاحب العمل.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن.

خطة تنفيذية تشمل تعديلات تشريعية لتقنين الإقراض

- العمل على تعقب سماسرة الإقراض، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم إزدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلى حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.

- تدعم وزارة التضامن الاجتماعي كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية .

- تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة.

- تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمُسنات من خلال 80 دار سيدات و61 دار مُسنين ومسنات وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1.500 سيدة مسنة كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.

- تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات للتحقق والاستهداف الدقيق وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل والشكاوي.

- تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.