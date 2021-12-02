لأصحاب المعاشات.. 6 جهات يمكنك تحويل معاشك عليها: منها «محفظة الهاتف»

يواصل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و500 ألف مواطن، صرف معاشات ديسمبر 2021، لليوم الثاني على التوالي، من البنوك ومكاتب البريد، بعد أن حولت جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين.

تفاصيل تعديل جهة صرف المعاش

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة الصرف المعاش، إلى أخرى من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، مشيرة إلى إمكانية صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية، تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات».

- - بنك ناصر الاجتماعي.

- بنوك القرى.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول.

خطوات تعديل جهة صرف المعاش

وشددت التأمينات على ضرورة توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى المنطقة التأمينية التابع لها، وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وإرفاق المستندات التالية:

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يجرى موافاة التأمينات بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك، يجرى موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة، يجرى موافاة الهيئة بصورته.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يجرى موافاة الهيئة بخطاب من البريد يشمل رقم الحساب.​

- إذا رغب في صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، فعليه اتباع ما يلي:

- يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية.

- توقيع المستفيد أو صاحب المعاش على طلب صرف المعاش عليها.

- استكمال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باقي الإجراءات مع شركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.