البحر الأحمر تحتضن تصفيات بطولة السباحة العالمية «أوشن مان» اليوم

تستضيف منطقة سوما باي في محافظة البحر الأحمر، التصفيات النهائية لبطولة «أوشن مان» العالمية للسباحة في المياه المفتوحة في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2021.

مشاركة 3000 متسابق من 45 دولة وجوائز مالية تصل إلى 15 ألف يورو

وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة، إنه من المقرر أن يحضر فعاليات البطولة الكبرى نحو 3000 شخص ومتسابق من 45 دولة مختلفة، بما في ذلك نحو 1500-2000 سباح من المحترفين والهواة، كما يتم منح الفائزين جوائز مالية معتبرة تتراوح من 10000 إلى 15000 يورو.

وأضاف «المسيري» أننا سعداء باستضافة الجولة الأخيرة لأكبر وأرقى حدث عالمي لرياضة السباحة، في إطار تحقيق رؤية الدولة المصرية ودعم مساعيها من أجل تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة جذب سياحي عالمية المستوى والاختيار الأول لعشاق السياحة الرياضية.

مصر تستضيف الحدث للمرة الثانية على التوالي

ومن جانبه قال شريف فتحي، الرئيس التنفيذي لـ«بووست إيجيبت»، وهي اللجنة المنظمة للبطولة في مصر، إنني أشكر وأقدر دور وزارة الشباب والرياضة في دعم مسابقة «أوشن مان» قائلاً: «تستضيف مصر للمرة الثانية على التوالي هذا الحدث الكبير، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا موجهاً الشكر لكل من اتحاد السباحة المصري لما بذلوه من مجهودات ثمينة من أجل هذا الحدث».

مسابقة سوماباي للسباحة بمشاركة محترفين من العالم

ووفقاً للبيان يجتمع المشاركون، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 70 عاماً، في مسابقة سوماباي والتي تتيح للسباحين من الهواه الفرصة للتنافس بجانب محترفين من جميع أنحاء العالم، دون الحاجة لمؤهلات سابقة.