اختتام فعاليات بطولتي السباحة وسباحة الزعانف للجامعات المصرية

اختتمت فعاليات بطولتي السباحة وسباحة الزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية، اللتين جرى تنظيمهما في الفترة من 23- 25 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 600 طالب وطالبة من 30 جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من فعاليات بطولة السباحة عن الآتي:

سباق 1500 متر حرة طلبة

- المركز الأول: الطالب محمد عادل مصليحي من جامعة عين شمس

- المركز الثاني: جامعة فاروس، الطالب كريم مجدي محمود.

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية، الطالب مصطفى طارق مصطفى.

سباق 50 متر حرة طلبة حركي

- المركز الأول: التعليم العالي، الطالب هادى أحمد.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية، الطالب أحمد محمد السيد.

- المركز الثالث: جامعة المستقبل، الطالب يوسف أشرف.

سباق 50 متر حرة طلبة ذهني

- المركز الأول: التعليم العالي، الطالب أيمن أحمد سليم.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية، الطالب علي محمد علي.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة، الطالب شهاب الدين عادل خميس.

سباق 50 متر حرة طالبات احتياجات خاصة

- المركز الأول: التعليم العالي، الطالبة رحمة رمضان عطية.

- المركز الثاني: الجامعة الأمريكية، الطالبة آية محمد.

- المركز الثالث: التعليم العالي، الطالبة نورهان محمد.

سباق 50 متر حرة طلبة

- المركز الأول: الطالب مصطفى الطحان، التعليم العالي.

- المركز الثاني: الطالب عمر محمد طه، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب آسر ممدوح، الجامعة الألمانية.

سباق 50 متر حرة طالبات

- المركز الأول: الطالبة لوجين يوسف، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة جيهان أحمد، الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: الطالبة زينة محمد، الأكاديمية العربية.

سباق 100 متر صدر طالبات

- المركز الأول: الطالبة حبيبة هشام، الجامعة البريطانية.

- المركز الثاني: الطالبة ملك محمد، الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: الطالبة فرح طارق، الأكاديمية العربية.

سباق 100 متر صدر طلبة

- المركز الأول: الطالب مهند طارق، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب يوسف طلال، الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: الطالب مهند محمد، الأكاديمية العربية.

سباق 200 متر ظهر طلبة

- المركز الأول: الطالب ياسين وائل، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: الطالب إياد سيد، جامعة القاهرة.

سباق 4x100 متر حرة طلبة

- المركز الأول: الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الجامعة الألمانية.

سباق 4x100 حرة طالبات

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية.

فيما أسفرت نتائج اليوم الأول لبطولة سباحة الزعانف عن الآتي:

سباق 100 متر مونو طلبة

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية، الطالب يوسف رمضان حسن.

- المركز الثاني: جامعة عين شمس، الطالب محمود إيهاب العدوي

.- المركز الثالث: الأكاديمية العربية، الطالب أدهم محي البيلي.

سباق 100 متر زعانف مزدوجة طالبات

- المركز الأول: جامعة حلوان، الطالبة مريم جلال سعيد.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة، الطالبة سلمي حسن خميس.

- المركز الثالث: الأكاديمية العربية، الطالبة زينة محمد شهدي.

سباق 100 متر مزدوجة طلبة

- المركز الأول: جامعة المنصورة، الطالب وليد محمد صبحي.

- المركز الثاني: جامعة أكتوبر للعلوم، الطالب محمود أحمد محمود.

- المركز الثالث: جامعة قناة السويس، الطالب ساجد يحيي محمد.

سباق 50 مترا تحت الماء آنسات

- المركز الأول: جامعة القاهرة، الطالبة روبا ممدوح محفوظ.

- المركز الثاني: جامعة حلوان، الطالبة مريم جلال سعيد.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة، الطالبة جاسمين وائل سعد.

سباق 50 مترا تحت الماء رجال

- المركز الأول: التعليم العالي، الطالب عمر سيد شعبان.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية، الطالب أحمد حسام شاكر.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة، الطالب مروان محمد رمضان.

سباق 4×100 متر مزدوجة طلبة

- المركز الأول: جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: جامعة حلوان.

- المركز الثالث: جامعة عين شمس.

سباق 4×100 متر مزدوجة طالبات

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: الأكاديمية العربية.

سباق 400 متر مونو طالبات

- المركز الأول: الأكاديمية العربية، الطالبة ندى إبراهيم محمد.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية، الطالبة جهاد جمعة.

- المركز الثالث: جامعة فاروس، الطالبة رحمة محمد عبد السلام.

سباق 400 متر مونو طلبة

- المركز الأول: جامعة عين شمس، الطالب محمود وليد علي.

- المركز الثاني: جامعة حلوان، الطالب أحمد حسين عباس.

- المركز الثالث: جامعة حلوان، الطالب زياد محمد سامح.

سباق 400 متر مزدوجة طالبات

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية، الطالبة ندى أحمد عثمان.

- المركز الثاني: التعليم العالي، الطالبة حبيبة رأفت محمد.

- المركز الثالث: الأكاديمية العربية، الطالبة يارا محمد طارق.

سباق 400 متر زعانف مزدوجة طلبة

- المركز الأول: جامعة حلوان، الطالب مروان إبراهيم عسكر.

- المركز الثاني: التعليم العالي، الطالب إبراهيم خليل إبراهيم.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة، الطالب يوسف محمود عبد الكريم.

سباق 100 متر مونو طالبات

- المركز الأول: جامعة حلوان، الطالبة منايا وائل محمد.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة، الطالبة جاسمين وائل سعيد.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية، الطالبة مريم عمر إبراهيم.

سباق 4×100 متر مزدوجة ميكس

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: جامعة فاروس.