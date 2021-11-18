اختفاء السباحة إيلاريا عادل قبل سفرها لخوض بطولة عالمية.. والدها تلقى تهديدا بقتلها

قبل 4 أسابيع، توجهت إيلاريا عادل صادق، بطلة الجمهورية في سباقات «الترايثلون» العام الماضي 2020، إلى مبنى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، للحصول على إفادة قبل سفرها خارج مصر لخوض بطولة عالمية في السباحة، بينما كان والداها في زيارة لأحد الأطباء، بهدف الاطمئنان على الأم، التي خضعت لعملية جراحية منذ فترة، وعندما عاد الوالدان للمنزل لم يجدا ابنتهما، ليتصلا عليها فلا يرد هاتفها، لتختفي تماما منذ هذه اللحظة.

«منذ أيام قليلة تلقيت رسالة تهديد بقتل بنتي اللي راحت الجامعة ومرجعتش»، يقول عادل صدقي، المقيم في الإسكندرية، وذلك بعد اختفاء ابنته إيلاريا، خريجة كلية الآداب، في ظروف غامضة.

الاختطاف قبل أيام من خوض البطولة

وأكد والد إيلاريا، صاحبة الـ24 عامًا، الحاصلة على عدد كبير من الميداليات على مستوى مصر وأفريقيا، أنها كانت في الطريق إلى الجامعة للحصول على بعض الأوراق الخاصة بالسفر، مؤكدا أنه طلب منها قبل ساعات من اختفائها أن تذهب مع الأسرة لزيارة الطبيب المعالج لوالدتها، لكنها كانت منشغلة بالحصول على الإفادة الخاصة باستخراج الباسبور من كلية الأداب، وفي هذا اليوم اختفت ولم تظهر.

ويشير والد «ايلاريا» المختفية، إلى أن والدتها ستموت من شدة الرعب على ابنتها، وتبكي ليلاً ونهارا، وترفض تناول الطعام والشراب «تخيلوا بنتي مشوفتهاش من أكتر من 25 يوم ومعرفش هي فين ولا عاملة إيه»، ما دفعه إلى نشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مُطالبين من يراها في أي مكان أو يعرف عنها أي معلومة أن يبلغهم فورا، داعين الله أن يردها إليهم وألا يحدث لها مكروه.

والد إيلاريا: تلقيت رسالة تهديد

الأب عادل صدقي المقيم في منطقة بالإسكندرية، الذي تبدلت أحواله ويشعر بصدمة كبيرة على اختفاء ابنته منذ 17 أكتوبر الماضي، يكمل حديثه والدموع تنهمر من عينيه، قائلا: «تلقيت رسالة على هاتفي قبل أيام من شخص مجهول ادعى أنه اختطف إيلاريا، وطلب فدية قدرها 2 مليون جنيه وهدد بقتلها في نهاية الرسالة».

هل الاختفاء له علاقة ببطولة إيلاريا

توقيت اختفاء «إيلاريا»، أثار حيرة أهلها، خاصة أنها كانت تستعد لتجهيز جواز السفر الخاص بها، للاشتراك في بطولة السباحة الدولية، بعد أن تأجلت البطولة العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، وكانت الفتاة العشرينة، قد حصدت 13 بطولة محلية ودولية في السباحة، كان آخرها الفوز بالمركز الأول على الجمهورية في «الترايثلون» وتأهلت لبطولة العالم في عام 2020.

وقرر الأب تسليم الرسالة التي حملت تهديدًا بقتلها وتلقاها على هاتفه قبل أيام، إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا بالواقعة في نيابة الإسكندرية يفيد باختطاف ابنته، وحمل البلاغ رقم 13123لسنة 2021، وحتى الآن لا تزال الأسرة في انتظار التحريات للكشف عن مصير ابنتهم.