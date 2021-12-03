حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصية اجتماعية، يسعى دائما إلى تكوين صداقات ولعلاقات جديدة، كما أنه يقضي وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه، وبالرغم من ذلك فهو شخصية مزاجية بنسبة كبيرة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.