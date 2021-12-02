حظك اليوم الخميس 2-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعرف عن علم الأبراج أنّه يختص بتقسيم صفات الأفراد إلى إيجابية وسلبية، وفقًا لدراسة مواقع الشمس والنجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا، ما بين هوائية وترابية ومائية ونارية ويختص كل برج بصفات وخصائص معينة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدان على التواصل مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.. انتبه لحقوقك ودافع عنها بهدوء.

حظك اليوم برج الثور 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظّم جهودك، وأن تحدّد أفضل السبل لاستغلال مواهبك، مع الحفاظ على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس مما يدعمك، وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج السرطان 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر والمريخ في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 2-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم برج العذراء 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات قد يجعل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، ويدفعك ذلك للاهتمام بأمور مهنية ومادية.. راجع جيدا خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة، وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-12-2021 على الصعيد المهني

المريخ والقمر في برجك.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويعدك ذلك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 2-12-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي.. اهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنّب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط، والوقت مناسب لتنمية أعمال، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 2-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم برج الدلو 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 2-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ واليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم برج الحوت 2-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك جاذبية، وتنشر سحر بسهولة على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.